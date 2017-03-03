فريق "العربية" على تخوم محافظة صنعاء للمرة الأولى

تجول فريق قناة "العربية" على بعد 30 كلم من مركز محافظة #صنعاء في جولة حصرية على جبال #نهم.

والتقى خلالها اللواء الركن إسماعيل حسن #زحزوح قائد المنطقة العسكرية السابعة.

وكانت مصادر لـ"العربية" أفادت بأن طيران التحالف العربي قصف مخزن أسلحة للميليشيات في كلية الطيران والدفاع الجوي بصنعاء.

وقالت مصادر عسكرية في الحديدة إن طائرات التحالف دمرت مخزن أسلحة وذخائر ثقيلة للميليشيات في المطار العسكري في الحديدة.

وقتل نحو 24 شخصا من عناصر #الميليشيات بغارات استهدفت مواقعهم في منطقة الصليف شمال مدينة الحديدة.

في حين شنت طائرات الأباتشي ست غارات على معسكر للميليشيات في #جزيرة كمران الواقعة قبالة ميناء الصليف.

وتزامنت الغارات مع استمرار المواجهات شمال وشرق منطقة المخاء وسط تقدم للجيش في اتجاه معسكر خالد شرق المخاء.