الميليشيات الانقلابية تمنع مسؤولاً أممياً من دخول تعز

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من #صنعاء منعه من دخول #تعز.

إلى ذلك، أعلن #أوبراين أن ثلثي اليمنيين في حاجة إلى مساعدة أو حماية إنسانية. وقال المسؤول الأممي إن قرابة 500 ألف #طفل تحت خمس سنوات يعانون سوء تغذية حادا.

وأضاف أن نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدة وحماية إنسانية، مضيفا أن طفلا يموت كل عشر دقائق، ورغم تلقينا ضمانات بمرور آمن من قبل الأطراف كافة في كل مراحل المهمة لم يسمح لموكبي بالمرور من نقطة التفتيش الأخيرة قبل عبور الخط الأمامي قادمين من إب إلى مدينة تعز ما أثار غضبي.