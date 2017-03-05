القوات السعودية تصد هجوماً للميليشيات قبالة الطوال

قتل 50 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الأحد، بينهم قيادي خلال هجوم استهدف نقاطا عسكرية سعودية، إلا أن #القوات_السعودية المشتركة صدته قبالة محافظة الطوال الحدودية في منطقة #جازان.

وقد استمرت المواجهات بين جنود القوات السعودية بمساندة المدفعيات من جهة، وبين الميليشيات ساعة ونصف الساعة، ودارت في خمسة محاور ابتداء من مركز الغاوية شرق محافظة الطوال، حتى جنوب مركز الخوجره في نفس المحافظة.

واستدرجت القوات السعودية المهاجمين إلى محور واحد، ما أسفرعن مقتل 50 عنصراً من الميليشيات بينهم قائد الهجوم.

تقدم ملموس في تعز

على صعيد آخر، أحرزت قوات الشرعية تقدماً ملموساً في محافظة #تعز اليمنية. ونقلت وكالة سبأ للأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني تقدم وسيطر على عدد من المواقع في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز، بعد اشتباكات استمرت لساعات السبت، سقط فيها العشرات من الميليشيات بين قتيل وجريح وتم أسر القيادي الحوثي المدعو عوض البراك.

كما أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الشرعية وإصابة ثلاثة آخرين.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية لصحيفة الشرق الأوسط، بأن قوات الجيش بدعم من طائرات #التحالف_العربي ، أحرزت تقدما كبيرا في جبهتي الكدحة و #المخا ، واستعادت عددا من المواقع المهمة فيها.

كما شنت طائرات التحالف العربي بدورها، عدة غارات استهدفت تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات في مفرق الوازعية ومنطقة العقمة في موزع ومعسكر خالد في مفرق المخا.