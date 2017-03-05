تحذير أميركي من زرع الحوثيين لألغام بحرية في باب المندب

حذر المكتب الأميركي للمخابرات البحرية السفن التجارية، من مخاطر #الألغام التي زرعتها #ميليشيات_الحوثي وصالح في مضيق #باب_المندب قرب مدخل ميناء المخا.

وأضاف في تقرير صادر عنه إن الاعتداءات على السفن في المضيق وخاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل، مشيراً إلى أن البحرية الأميركية ستتولى بالضرورة الدور القيادي في أي جهد يرمي إلى حماية حرية مرور السفن.

ويكتسي مضيق باب المندب الذي يصل عرضه إلى خمسة وعشرين كيلومترا أهمية كبيرة للملاحة العالمية فعبره تتنقل السفن التجارية من خليج عدن إلى البحر الأحمر ومن ثم إلى قناة السويس والبحر المتوسط.

وهو من الممرات المزدحمة لنقل النفط في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وتعبره يوميا أكثر من ستين سفينة تجارية، كما ينقل من 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يوميا.

التحذير الأميركي أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية، وأسعار النفط العالمية.

هذا وشنت الميليشيات الانقلابية هجمات في باب المندب ففي الشهر الماضي هاجمت الميليشيات فرقاطة سعودية وقبلها استهدفت سفينة إغاثة إماراتية.

كما استهدفت في أكتوبر 2016 سفن دوريات تابعة للبحرية الأميركية.