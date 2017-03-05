هجوم للقاعدة في أبين .. والتنظيم يفرغ منازل عناصره

قتل خمسة جنود يمنيين في هجوم لتنظيم #القاعدة استهدف نقطة تفتيش في محافظ أبين الجنوبية، في حين تواصلت لليوم الرابع على التوالي الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع الجماعة المتطرفة، بحسب ما أفادت الأحد مصادر أمنية وطبية.

وقال مسؤولون في القوات اليمنية الشرعية "قتل خمسة جنود، وأصيب آخرون بجروح في هجوم لمسلحي القاعدة على نقطة تفتيش شمال بلدة شقرة بمحافظة أبين". وذكرت المصادر ذاتها أن "مسلحي القاعدة سيطروا على النقطة الواقعة أعلى تلة العرقوب في الطريق المؤدي إلى مدينة #لودر" ثاني أكبر مدن محافظة #أبين .

في هذا الوقت، تواصلت الضربات الجوية الأميركية ضد عناصر القاعدة في #اليمن لليوم الرابع على التوالي، واستهدفت مواقع في محافظتي #البيضاء (وسط البلاد) و #شبوة (جنوب).

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن طائرات أميركية استهدفت فجر الأحد بخمس غارات "مناطق جبلية وهي يشبم والمحضرة والمسحاء في مديرية الصعيد بشبوة، فيما قصفت الطائرات الأميركية مجدداً قرية جاعر في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء وأخرى استهدفت قرية الغيل".

القاعدة تفرغ منازل أعضائها

كما طال القصف الجوي، بحسب المصادر ذاتها، "قرية يكلا في البيضاء". وقالت مصادر قبلية إن التنظيم "أفرغ الكثير من المنازل التابعة لأعضائه في جميع المناطق التي استهدفت إلى مناطق جبلية في شبوة والبيضاء بعد الضربات الأميركية".

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت الجمعة أنها شنت "أكثر من 30 غارة على تنظيم القاعدة خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية."

كما أعلنت الخميس شن نحو عشرين غارة على تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" بواسطة طائرات بدون طيار ومقاتلات جوية في خطوة تشكل مؤشراً إلى تكثيف واشنطن جهودها في محاربة المجموعة المتطرفة.