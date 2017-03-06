اليمن.. طائرات أميركية تقصف القاعدة لليوم الخامس

واصلت #طائرات_بدون_طيار يُعتقد أنها #أميركية، الاثنين، ضرباتها الجوية على مواقع مفترضة لتنظيم #القاعدة في اليمن لليوم الخامس على التوالي.

وقال شهود ومصدر أمني إن طائرات بدون طيار قصفت مواقع مفترضة للقاعدة في محافظة #البيضاء، وسط اليمن، ومحافظة #شبوة، جنوب شرقي اليمن.

واستهدفت الغارات أحد المنازل في بلدة "نوفان" بالبيضاء، ومنطقة جبلية في بلدة "الصعيد" بمحافظة شبوة، يُعتقد أنها تضم معسكر تدريب لمسلحي القاعدة.

ولا يُعرف على الفور حصيلة الضربات الجديدة، لكن مصادر محلية تحدثت عن سقوط جرحى فقط من المدنيين.

وفجر اليوم الاثنين أيضا، شنت طائرات بدون طيار غارات على مديريات القريشية والصومعة وولد ربيع في محافظة البيضاء، كما شهدت محافظة شبوة غارات مماثلة الأحد.

ومن ضمن قتلى غارات الأحد، عبدالله الفضلي، نجل الزعيم القبلي البارز في محافظة أبين، طارق الفضلي، والذي كان متواجدا في بلدة "الصعيد" بمحافظة شبوة.

البنتاغون: تقويض قدرات القاعدة

وكشفت القيادة المركزية للجيش الأميركي في وقت سابق عن غارات يومي الخميس والجمعة، وقالت إنها شنت 3 غارات على معاقل التنظيم في 3 محافظات يمنية، لكنها تكتمت على غارات الأيام الثلاث اللاحقة التي استمرت في قصف معاقل التنظيم.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون )، في بيان صحافي، أن الضربات الجوية "ستقوض من قدرات القاعدة لتخطيط هجمات خارجية وتحد قدرتها على استخدام الأراضي المستولى عليها في اليمن للتخطيط الإرهابي".

وذكر البنتاغون أن الضربات الجوية، نفذت بالشراكة مع الحكومة اليمنية، وبالتنسيق مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.