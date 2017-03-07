أرقام صادمة عن تزايد حالات الإخفاء القسري باليمن

كشف حقوقيون يمنيون وأجانب يعملون في منظمات مستقلة في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ"34" لحقوق الإنسان بجنيف عن تزايد حالات #الإخفاء_القسري و #الاعتقالات التي ينفذها #الحوثيون و #المخلوع_صالح، وطالبوا بمحاسبتهم دولياً.

واستعرضت منظمات المجتمع المدني اليمنية والعالمية بالأرقام والأدلة المصورة حالات الاختفاء القسري و #التعذيب على أيدي #الميليشيات في #اليمن، وسجل ناشطون تابعوا الميدان تزايد حالات # التهجير_القسري وحالات المداهمات الليلية والاعتقالات التي ينفذها #الانقلابيون في أكثر من منطقة يمنية.

وأكد المحاضرون في الندوة أن حالات التعذيب للمختطفين قاربت الألف حالة معظمُهم من العاصمة # صنعاء ومدن يمنية أخرى وفقاً لناشطين محليين ودوليين يتابعون الوضع على الأرض ويمثلون منظمات حقوقية مستقلة.

وأكدت ندوة حقوق الإنسان أن الشعب اليمني بأكمله أصبح مختطفاً من قبل الانقلابيين الحوثيين وبدعم من المخلوع صالح وطالبت #المنظمات_الحقوقية بملاحقة ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا #جرائم_حرب ضد المدنيين.

كشف حقوقيون يمنيون وأجانب يعملون في منظمات مستقلة في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ"34" لحقوق الإنسان بجنيف عن تزايد حالات #الإخفاء_القسري و #الاعتقالات التي ينفذها #الحوثيون و #المخلوع_صالح، وطالبوا بمحاسبتهم دوليا.

واستعرضت منظماتُ المجتمعِ المدني اليمنية والعالمية بالأرقام والأدلة المصورة حالات الاختفاء القسري و #التعذيب على أيدي #الميليشيات في #اليمن، وسجل ناشطون تابعوا الميدان تزايد حالات # التهجير_القسري وحالات المداهمات الليلية والاعتقالات التي ينفذها #الانقلابيون في أكثر من منطقة يمنية.

وأكد المحاضرون في الندوة أن حالات التعذيب للمختطفين قاربت الألف حالة، معظمها لأشخاص من العاصمة # صنعاء ومدن يمنية أخرى وفقاً لناشطين محليين ودوليين، يتابعون الوضع على الأرض ويمثلون منظمات حقوقية مستقلة.

وأكدت ندوة حقوق الإنسان أن الشعب اليمني بأكمله أصبح مختطفا من قبل الانقلابيين الحوثيين وبدعم من المخلوع صالح وطالبت #المنظمات_الحقوقية بملاحقة ومحاسبة المسؤولين، الذين ارتكبوا #جرائم_حرب ضد المدنيين.