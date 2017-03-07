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اليمن.. الانقلابيون يختطفون أكثر من 100 مدني في ذمار

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
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شنت ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح حملات مكثفة من #الاختطافات و #المداهمات و #نهب منازل المدنيين في مديرية عتمة غرب محافظة #ذمار بعد أيام من سيطرتها على المديرية.

وذكرت مصادر أن الحوثيين خطفوا أكثر من 100 مدني واتهموهم بدعم #المقاومة_الشعبية ونقلوهم إلى أماكن مجهولة.

كما نفذ الحوثيون عمليات تفتيش ونهب واسع لمنازل المدنيين في عزلتي الشرم العالي والشرم الأسفل، بحثاً عن #الأسلحة التي كان يمتلكها قائد مقاومة عتمة بحسب زعمهم.

كذلك طالت الحملة المحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية الخاصة بالمدنيين، وفق المصادر.

كلمات دالّة

#الحوثي, #المخلوع صالح, #الاختطافات, #المداهمات, #نهب, #ذمار, #المقاومة الشعبية, #الأسلحة

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