اليمن.. الانقلابيون يمنعون وفداً دولياً من دخول صنعاء

رفضت ميليشيات #الحوثي، في #خرق جديد للقوانين و #الاتفاقات_الدولية ، السماح لفريق العقوبات الأممي بزيارة #صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال منسق فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، أحمد حميش، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني، أحمد #بن_دغر، في #عدن، إن الفريق يسعى للوقوف على #الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيون بشكل مباشر للرفع بإحاطة إلى #الأمم_المتحدة.

من جهة أخرى، قتل وجرح نحو 14 مدنياً في قصف لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استهدف #الأحياء السكنية وسط مدينة #تعز.

كما دارت #اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين في الجبهة الشمالية الشرقية لتعز، إثر هجوم عنيف شنه المتمردون على مواقع الجيش والمقاومة في شارع الأربعين وحي كلابة شرق المدينة.