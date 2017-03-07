مقتل 7 وإصابة 20 حوثياً بغارات للتحالف العربي في اليمن

شنت طائرات #التحالف_العربي 20 غارة على مواقع #الميليشيات، واستهدفت السلسلة الجبلية بين مديريتي موزع وذباب، ومفرق الوازعية، ومفرق المخا وجبل حوازن، وموشج، إضافة إلى #غارات على معسكر خالد بن الوليد.

ودارت معارك بين #قوات_الشرعية والميليشيات قرب معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة 20 آخرين، وتدمير 3 عربات ومدرعتين.

كما جرت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح، قرب معسكر خالد بن الوليد، إضافة إلى مواقع أخرى شمال مديرية المخا في محافظة #تعز.

فيما أوضحت مصادر عسكرية أن المعارك دارت تحديداً على الطريق العام الرابط بين المخا ومعسكر خالد بن الوليد، وأخرى دارت في اتجاه موشج والرويس شمالاً.