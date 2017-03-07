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مقتل 7 وإصابة 20 حوثياً بغارات للتحالف العربي في اليمن

المصدر: دبي - قناة العربية
غارات التحالف في اليمن
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شنت طائرات #التحالف_العربي 20 غارة على مواقع #الميليشيات، واستهدفت السلسلة الجبلية بين مديريتي موزع وذباب، ومفرق الوازعية، ومفرق المخا وجبل حوازن، وموشج، إضافة إلى #غارات على معسكر خالد بن الوليد.

ودارت معارك بين #قوات_الشرعية والميليشيات قرب معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا، ما أسفر عن مقتل 7 حوثيين وإصابة 20 آخرين، وتدمير 3 عربات ومدرعتين.

كما جرت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح، قرب معسكر خالد بن الوليد، إضافة إلى مواقع أخرى شمال مديرية المخا في محافظة #تعز.

فيما أوضحت مصادر عسكرية أن المعارك دارت تحديداً على الطريق العام الرابط بين المخا ومعسكر خالد بن الوليد، وأخرى دارت في اتجاه موشج والرويس شمالاً.

كلمات دالّة

#التحالف العربي, #الميليشيات, #غارات, #قوات الشرعية, #الحوثي, #صالح, #تعز

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