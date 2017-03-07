هادي: اليمن بات يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور #هادي، أن #اليمن بات يواجه واحدة من أعقد #الكوارث_الإنسانية من انتشار #الأمراض و #الأوبئة و #المجاعة وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مرعب وارتفاع معدل الجريمة و #الإرهاب، ما يستدعي الانتقال من مرحلة #الإغاثة_الإنسانية إلى مرحلة إعادة #الإعمار للمحافظات اليمنية كافة.

وقال هادي في كلمة له خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي التي تعقد في #جاكرتا، إن استمرار دعم #الانقلابيين بـ #السلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعد تحدياً للقانون الدولي.