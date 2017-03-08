مقتل 6 من المتمردين في مواجهات مع قوات الشرعية بتعز

أكد مصدر عسكري يمني في قيادة محور تعز مقتل ستة من عناصر #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني و #المقاومة_الشعبية في عدة محاور بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن قوات #الجيش_الوطني كبدت الميليشيات خسائر فادحة إثر هجوم على مناطق محيط #معسكر_التشريفات والمديهين ومحيط #المكلكل شرق مدينة #تعز. وأجبرت الميليشيات على التقهقر والفرار بعد مواجهات استمرت عدة لساعات.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الى #شعبة_كريمة و #شارع_الأربعين شمال شرق المدينة.