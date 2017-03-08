عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

مقتل 6 من المتمردين في مواجهات مع قوات الشرعية بتعز

المصدر: دبي – قناة العربية
المقاومة الشعبية في تعز خلال اشتباكات مع الانقلابيين (أرشيفية)
رابط مختصر

أكد مصدر عسكري يمني في قيادة محور تعز مقتل ستة من عناصر #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح وإصابة آخرين في مواجهات مع الجيش الوطني و #المقاومة_الشعبية في عدة محاور بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن قوات #الجيش_الوطني كبدت الميليشيات خسائر فادحة إثر هجوم على مناطق محيط #معسكر_التشريفات والمديهين ومحيط #المكلكل شرق مدينة #تعز. وأجبرت الميليشيات على التقهقر والفرار بعد مواجهات استمرت عدة لساعات.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الى #شعبة_كريمة و #شارع_الأربعين شمال شرق المدينة.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #المخلوع صالح, #المقاومة الشعبية, #الجيش الوطني, #معسكر التشريفات, #المكلكل, #تعز, #شعبة كريمة, #شارع الأربعين, #اليمن, #الحوثيين, #الحوثي, #المقاومة الشعبية, #المخلوع صالح, #الجيش الوطني اليمني, #الشرعية اليمنية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر