وفد حقوقي يقيم ندوة لإظهار انتهاكات الميليشيات في اليمن

أقام #التحالف_اليمني_لرصد_انتهاكات_حقوق_الإنسان ندوة ضمن فعاليات الدورة الـ"34" لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً في جنيف، وأظهرت بيانات الراصدين المستقلين لحقوق الإنسان في #المدن_اليمنية معلومات تم توثيقها عن انتهاكات #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح لارتكابهم جرائم حرب.

وطالبوا المجتمع الدولي بتقديمه إلى المحكمة #الجنائية_الدولية.

وشارك مراقبون أمميون ومنظمات حقوقية دولية في هذه الندوة التي خصصت لعرض التقرير السنوي للتحالف، والذي وثق بالأرقام حجم #الانتهاكات الخطيرة لقوات الحوثي والمخلوع صالح، ورصد أكثر من2700 قتيل من ضمنهم نحوُ 530 طفلاً وأكثر من 200 امرأة العام الماضي .

كما قدم ناشطون يمنيون تقريراً مؤثراً عن حالات #انتهاك_المرأة_اليمنية والذي يوثق حالات الاغتصاب المتزايدة وعمليات الإخفاء القسري والتهجير الطائفي.

وطالب حقوقيون بإرسال بعثة مستقلة على الفور لتقصي حالات الانتهاكات الخطيرة التي تطال المرأة في #اليمن.

كما أكد المحاضرون في الندوة انتهاك سيادة الدولة وغياب الخدمات الصحية والتعليمية وتأخر صرف الرواتب، بسبب ممارسات الميليشيات الانقلابية التي يدعمها المخلوع صالح، وطالبوا بمحاكمتهم في المحاكم الدولية ومساعدة اليمن لعودة الشرعية إليه.