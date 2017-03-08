ولد الشيخ بالرياض.. وأنباء عن تعديلات على خارطته لليمن

يبدأ #المبعوث_الأممي إلى اليمن، إسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، الأربعاء زيارة إلى #الرياض، في ثاني محطات جولته الإقليمية الجديدة من أجل إحياء عملية السلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر حكومي يمني قوله إن #ولد_الشيخ سيلتقي مسؤولين في #الحكومة_اليمنية بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين، لبحث استئناف مشاورات السلام وإمكانية الدخول في هدنة جديدة.

ولا يُعرف بعد ما هي الأفكار الجديدة التي يحملها ولد الشيخ في جولته الحالية، لكن مصادر حكومية يمنية قالت، في وقت سابق لـ"الأناضول"، إن هناك "تعديلات طفيفة"، أُدخلت على #خارطة_الطريق، لم يتم الكشف عنها.

وتأتي جولة ولد الشيخ في أعقاب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، أواخر فبراير/شباط المنصرم، أكد الحاجة إلى تنفيذ عملية سياسية كاملة في #اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة.

وكانت #الحكومة_الشرعية طالبت في ردها على خارطة الطريق المثيرة للجدل المبعوث الأممي بعدم المساس بمنصب رئيس الجمهورية #عبدربه_منصور_هادي حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك بموجب #المبادرة_الخليجية والقرار الدولي 2216.