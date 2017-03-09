جاسوسان أميركيان في قلب القاعدة باليمن.. وقصفها مستمر

في الوقت الذي يشهد "عهد" الرئيس الأميركي الجديد دونالد #ترمب تصعيداً للغارات التي تستهدف تنظيم #القاعدة في #اليمن ، اعتقل التنظيم الإرهابي اثنين من عناصره بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة بمنطقة في #أبين تعرضت لقصف أميركي في الأيام الماضية، بحسب ما أفادت الأربعاء مصادر قبلية يمنية لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن تنظيم "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" اعتقل العنصرين مساء الثلاثاء في منطقة موجان في محافظة أبين، وأنه تم نقلهما إلى مديرية مودية في المحافظة ذاتها جنوب اليمن.

وتعرضت مواقع تابعة للجماعة التي تعتبرها واشنطن أخطر فروع تنظيم القاعدة الجهادي في العالم إلى قصف أميركي مكثف في أبين التي شهدت أيضا هجوماً ضد نقطة تفتيش عسكرية حكومية قتل فيه خمسة جنود.

يذكر أن الولايات شنت الأسبوع الماضي وحده 40 غارة على الأقل ضد مواقع في أبين و #شبوة في الجنوب ومحافظة #البيضاء في الوسط، في تصعيد أميركي لافت للمواجهة مع التنظيم المتطرف.

