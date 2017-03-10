التعاون الخليجي يدعم جهود ولد الشيخ في مشاورات اليمن

أكد أمين عام #مجلس_التعاون_الخليجي عبد اللطيف الزياني، بعد لقائه مساء الخميس، المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جهود الأخير لمواصلة #مشاورات #السلام #اليمنية .

وكان #ولد_الشيخ أحمد التقى في #الرياض أيضاً #وزير_الخارجية_السعودي #عادل_الجبير وبحثا مستجدات #الأزمة_اليمنية.

من جانبه، قال عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون، إن اللقاء مع المبعوث الأممي بحث التوصل لوقف إطلاق النار في #اليمن، وسبل التوصل إلى اتفاق أمني وسياسي وفقا للقرار 2216، مؤكدا دعم مجلس التعاون للشرعية اليمنية.

وفي نفس السياق يبحث وزراء خارجية خمس دول في اجتماع مرتقب في لندن الأثنين المقبل مستجدات تسوية الأزمة اليمنية استنادا إلى ما أفضت إليه، اللقاءات التي عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد في المنطقة هذا الأسبوع.



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن الدول المشاركة هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان.

هذا وكانت مصادر سياسية يمنية أفادت بأن المبعوث الأممي أعد خطة سلام معدلة للأزمة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز التعديلات تضمنت الإبقاء على #الرئيس #اليمني عبد ربه منصور #هادي لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين رئيس حكومة توافقي بكامل الصلاحيات.