اليمن.. الجيش يباغت الميليشيات بهجوم كبير في نهم

قتل أكثر من 26 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة #نهم شرق #صنعاء ، وجرح العشرات في هجوم مباغت كبير شنته قوات #الجيش_اليمني والمقاومة على مواقع #الميليشيات الخميس.

وقال ناطق #المقاومة_الشعبية في صنعاء عبدالله الشندقي إن قوات الشرعية تقدمت وسيطرت على عدد من الجبال والمواقع الاستراتيجية ، كما ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه نقيل بن غيلان الاستراتيجي.

وأضاف الشندقي أن القوات الشرعية سيطرت على عدة مواقع شرق نهم منها جبال دوه والعياني والضبيب والتباب الحمر غربي جبل القرن وعشرة مواقع أخرى كانت تتمركز فيها الميليشيات.

وسيؤدي هذا التقدم نحو جبل العياني المطل على بني حشيش، وفق خبراء عسكريين إلى قطع الطريق الواصل بين أرحب وبني حشيش اللتين تحيطان بصنعاء.

إلى ذلك، قال محافظ صنعاء عبد القوي شريف: "إن الجيش الوطني بات على مسافة ثلاثة كيلو مترات من مديرية #أرحب المطلة على #مطار_صنعاء الدولي.

