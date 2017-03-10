تقرير يفضح بالأرقام استخدام الحوثيين للألغام ضد مدنيين

عرض #التحالف_اليمني لرصد #انتهاكات_حقوق_الانسان بالأدلة الدامغة والكشف الميداني استخدام #مليشيات_الحوثي والمخلوع صالح #الألغام الأرضية كسلاح ليس فقط ضد أهداف عسكرية بل بشكل أساسي ضد #المدنيين .

ووثق التحالف في ندوة الخميس في الأمم المتحدة بالأرقام عدد الضحايا الذي بلغ نحو 2258 منذ اندلاع الحرب في #اليمن، من ضمنها 618 قتيلا خلال العام الماضي.

وطالب حقوقيون أمميون شاركوا في الندوة بإدراج مجلس حقوق الإنسان بندا خاصا بزرع الألغام والامتناع عن استخدامها وإتلاف مخزونها حتى لا يعاد استخدامها من جديد. كما طالبوا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بطرح مشكلة الألغام في المفاوضات السياسية القادمة.

وتعد #الألغام_المضادة_للأفراد من أخطر الأسلحة العشوائية المحظورة التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في مناطق مأهولة بالسكان التي حوّلها الانقلابيون إلى حقول ألغام حيث زرعوا نحو 100 ألف لغم في عدن وأكثر من 150 ألف لغم في محافظات يمنية أخرى، وطالبت المنظمات الإنسانية بضرورة تزويدها بأجهزة حديثة لكشف الألغام التي مازالت تزرع #الموت في جميع مدن اليمن.