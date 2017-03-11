التوتر الصامت بين الحوثيين وصالح إلى العلن من جديد

تصاعدت حدة الخلاف في اليومين الأخيرين ضمن تحالف ميليشيات الحوثي _صالح في #اليمن الأمر الذي بات يهدد تحالف الانقلابيين بالتصدع.

فالحرب بين المتحالفين تفجرت مجدداً على ضوء اعتداء تعرض له ثلاثة وزراء في #حكومة-الانقلاب من قبل #مليشيا_الحوثي بسبب تعيين موالين، ما أثار غضب فريق #المخلوع_صالح .

فقد أكد القيادي الحوثي السابق علي البخيتي تعرض وزراء من حزب المؤتمر الموالي للمخلوع للضرب على يد مشرفين حوثيين، وذلك في تغريدة على توتير.

أما رئيس تحرير صحيفة الأولى، محمد عايش القريب من الحوثيين، فأرجع الخلاف إلى التسابق على التعيينات والمناصب. فيما توقع المحامي محمد المسوري، المقرب من صالح، انتهاء التحالف بين الطرفين. وأكد أن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ باتا رهينة لسيطرة اللجنة الثورية بقيادة الحوثيين التي وصفها بالآمرة الناهية.

