اليمن.. أرحب تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني

أكد مصدر عسكري يمني أن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني في #جبهة_نهم خلال المعارك العنيفة التي شهدتها المديرية في اليومين الأخيرين مكنها من السيطرة النارية على أولى مناطق مديرية #أرحب الواقعة شمال العاصمة #صنعاء.

وتوقع المصدر أن تبدأ المواجهات خلال الأيام المقبلة في مديريتي أرحب و #بني_حشيش.

وكانت #قوات_الشرعية نجحت في السيطرة على نحو 14 موقعاً استراتيجياً، منها جبل السفينة والقناصين وعدد من المرتفعات المطلة على الطريق الرابط بين نهم وأرحب.

وعلى جبهة #المخا ، صد #الجيش_الوطني هجوماً واسعاً لميليشيات #الانقلابيين شرق المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضاً شمال المدينة إثر تصدي قوات الشرعية لهجوم الميليشيات على منطقة يختل الرابطة بين المخا والخوخة، في غضون ذلك واصلت قوات الشرعية تقدمها على جبهة نهم على مشارف مدينة صنعاء.