اليمن.. منشد حوثي يتحول فجأة إلى قائد عسكري

لم تسلم المؤسستان العسكرية والأمنية في #اليمن من عبث الانقلابيين. ترقيات ورتب تمنح لمن لم يعرف يوماً السلك العسكري. فمثلها مثل #العراق حيث تحول مرتزقة إلى قياديين في صفوف #الميليشيات_الطائفية .

فمن #منشد إلى عسكري برتبة عقيد.. هكذا انقلب حال عبد العظيم عزالدين بين ليلة وضحاها، وما يزيد المشهد غرابة هو أن المنشد المفضل عند #ميليشيات #الحوثي لم يكن جندياً طوال حياته، ما أثار ضجيجاً وسخرية لاذعة من المنشد والانقلابيين في منصات #التواصل_الاجتماعي .

السخرية تتواصل.. فنجد شخصا يدعى #عبدالحكيم_الخيواني يعرف عنه أنه عاطل عن العمل في شوارع #صعدة ، إلا أنه وجد نفسه يحمل نياشين أكثر من وزير داخلية الميليشيات.

الواقع مشابه في #العراق .. فميليشيات #الحشد_الشعبي التي ولدت من رحم فتوى #طائفية تضم وتجند مجرمين في صفوفها.

أوس الخفاجي تحول من رجل دين شيعي إلى قيادي في ميليشيات "أبو الفضل العباس" المتهمة بارتكاب فظائع في العراق و #سوريا.

ولنا في شخصية #أبو_عزرائيل مثال آخر.. فمن عاطل عن العمل إلى قائد ميداني متطرف بلا أي تاريخ عسكري، لُقب بـ"ملاك الموت" وأصبح مثالاً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.