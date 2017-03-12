بن دغر يدعو الميليشيات لتسليم موارد الدولة لـ"المركزي"

دعا رئيس الوزراء الدكتور أحمد #بن_دغر #ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح إلى تسليم موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة #عدن ، والكف عن المتاجرة بقوت المواطنين ومعاناة الموظفين.

وقال بن دغر، في مقال له، إنه لا توجد حكومة في العالم تستطيع دفع رواتب كل الموظفين ونصف الموارد بيد خصومها #الانقلابيين ، مشيراً إلى أنه لا ضمان لاستمرار صرف المرتبات إلا بجمع كل الموارد في محفظة واحدة هي #البنك_المركزي_اليمني ومركزه عدن وتحت سلطة واحدة هي السلطة #الشرعية.

وطالب بن دغر الانقلابيين بإعادة 581 مليار ريال حصلوا عليها العام الماضي، دون الوفاء بمخصصات الطلاب ووقف تشغيل المستشفيات والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنهم يدفعون البلاد نحو الكارثة.