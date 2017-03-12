مقتل عقيد حوثي وعشرات من الميليشيات في صعدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن القيادي العقيد #أحمد_محمد_الأصنج، المعين من #الحوثيين نائباً لمدير أمن صعدة، ومشرفاً أمنياً للميليشيا، قُتل مع 15 من مرافقيه، بغارة جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت موكبه في مديرية #كتاف_البقع شرق صعدة.

وأوضحت المصادر أن طائرات #التحالف شنت عشرات الغارات على مواقع وتحركات #الميليشيات الانقلابية في عدة مناطق في محافظة #صعدة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتكبيد #الانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد العسكري.

وفي جبهة الساحل الغربي لليمن، استمرت المواجهات في محيط #معسكر_خالد_بن_الوليد شرق منطقة #المخا حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على موقعين بالقرب من المعسكر بعد معارك عنيفة مع مليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح.

وأضافت المصادر أن معارك متواصلة تدور في محيط المعسكر، دمّر خلالها #الجيش_الوطني دبابة للميليشيات بالقرب من #محطة_الذنيب في مفرق المخا بعد استهدافها بالمدفعية وقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات #الحوثيين.

وبحسب المصادر، تمكنت #قوات_الشرعية من السيطرة على أجزاء واسعة من منطقة #الزهاري بمديرية #الخوخة جنوب محافظة #الحديدة بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية وأسرت عددا من عناصر الميليشيات، واستولت على عربة محملة بالذخيرة كانت متجهة لمناطق سيطرة الانقلابيين.