اليمن.. مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف العربي

أفادت مصادر رسمية يمنية أن القيادي #الحوثي عصام مهيوب البرعي قتل مع أربعة من مرافقيه، الاثنين، بقصف مدفعي من قوات الجيش الوطني استهدف مواقع تمركز الميليشيات في منطقة حمير التابعة لجبهة مقبنة شمال غرب تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش الوطني أحرز تقدماً في المحور الشمالي لجبهة #المخا بعد تطهير مناطق الزهاري والرويس وسط اشتباكات عنيفة يسعى من خلالها الجيش الوطني للتقدم إلى مكز مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة والتي باتت على بعد عدة كيلومترات من المعارك الدائرة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات #التحالف_العربي عدة غارات استهدفت مواقع الميليشيات في مفرق المخا، ما أسفر عن إعطاب عربة عسكرية للميليشيات، فيما استهدفت خمس غارات مواقع الميليشيات في مديرية موزع غربي #تعز، ما أسفر عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ متوسطة المدى تابعة للميليشيات الانقلابية.