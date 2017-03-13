اليمن.. مقتل 20 حوثياً بغارات للتحالف العربي

شنت مقاتلات #التحالف_العربي غارات جوية على مواقع ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي صالح في محافظتي تعز وحجة.

وقتل أكثر من عشرين عنصراً من الميليشيات في غارتين استهدفتا تجمعات لهم في مزارع الجر، التابعة للمخلوع #صالح في عبس في حجة.

وفي #تعز استهدفت 6 غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في مديرية موزع ومنصة صواريخ وعربة عسكرية في منطقة مفرق المخا، فيما قتل مدنيان وجرح آخرون جراء قصف الميليشيات على الأحياء السكنية في مدينة النور شمال مدينة تعز.

وفي البيضاء قتل 10 من #الحوثيين بهجوم للمقاومة على نقطة تفتيش عسكرية في مديرية ذي ناعم وجرى تدمير عربة عسكرية لهم.