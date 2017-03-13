لندن تستضيف اجتماعات اللجنة الرباعية حول اليمن

يعقد اليوم الاثنين في #برلين اجتماع للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية، وقبيل انعقادها قال الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي إن #الشعب_اليمني عانى الكثير وهو تواق للسلام والأمن والاستقرار، مؤكداً خلال استقباله فليب أكرمان، مفوض شؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي في وزارة الخارجية الألمانية، أن الشعب اليمني لن يقبل بالتجربة الإيرانية مهما واجه من تحديات.

وفي ظل تصاعد الحديث حول تسوية مرتقبة للأزمة اليمنية وبعد تسريبات عن وجود خطة معدلة للحل اليمني، تتجه أنظار اليمنيين إلى الاجتماع المرتقب للجنة الرباعية الدولية التي تضم أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، في لندن.

وبحسب مصدر مقرب من #المبعوث_الأممي إسماعيل #ولد_الشيخ ، فإن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات وعمان التي انضمت الى #اللجنة_الرباعية منذ ديسمبر الماضي.

ويبدو أن زيارة ولد الشيخ الى #الرياض لم تأت بجديد حول خارطة الطريق المثيرة للجدل والتي رفضتها حكومة هادي سابقاً، حيث كشف مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، أن عدم لقاء الرئيس اليمني بالمبعوث الأممي ولد الشيخ يعود إلى غياب رؤية أو خارطة طريق جديدة لإنهاء #الأزمة_اليمنية.

وعشية اجتماع #الرباعية ، أكد الرئيس هادي خلال استقباله فليب أكرمان أن خيار السلام يأتي عبر مرجعياته المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية.