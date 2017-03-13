وزير تركي يدعو لإعادة النظر في اتفاق الهجرة مع أوروبا

دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا #عمر_تشيليك الاثنين إلى "إعادة النظر" في الاتفاق التاريخي الموقع مع #الاتحاد_الأوروبي لوقف تدفق #المهاجرين إلى أراضيه، في حين يزداد التوتر مع #هولندا بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عمر تشيليك قوله، إن الجزء المتعلق بالمرور البري في اتفاق المهاجرين المبرم بين تركيا وأوروبا يجب إعادة النظر فيه، في إشارة فيما يبدو إلى اتفاق أنقرة مع بروكسل على وقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.

ومن المتوقع أن يدرس مجلس الوزراء التركي اليوم فرض عقوبات على هولندا وسط نزاع متزايد مع شريكتها في حلف #شمال_الأطلسي حول حظر يمنع الوزراء الأتراك من إلقاء خطب في فعاليات سياسية في #روتردام وقال جليك إن من المرجح أن يتخذ المجلس إجراءات عقابية.