7 ملايين يمني بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة

قالت إرثارين كازين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أوضاع الأمن الغذائي والتغذية في #اليمن آخذة بالتدهور بشكل سريع جراء النزاع المستمر في البلاد، مشيرة إلى أن من بين الـ 17 مليون شخص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة.

وأضافت كازين، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر منظمة الأغذية العالمي في عمّان، أنها خلال زيارتها إلى اليمن طلبت من المسؤولين هناك السماح لهم بإيصال المساعدات لكل من يحتاج إلى هذه المساعدات، إضافة إلى الحصول على تسهيلات وتأشيرات دخول إلى اليمن لموظفي الإغاثة والمعدات الإنسانية لتليبة الاحتياجات السريعة للمواطنين هناك.

ووفقاً لتقييم مشترك أجرته ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة، أكد ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام #الأمن_الغذائي في اليمن بمقدار 3 ملايين شخص في غضون سبعة أشهر، بحيث أصبح حوالي 17.11 مليون شخص في ذلك البلد يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء.

وبيّن التقييم أن معدلات سوء التغذية الحاد قد تجاوزت المستوى "الحرج" في أربع محافظات، في حين يستمر الإنتاج الزراعي بالانخفاض في جميع أنحاء البلاد.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع لـ #لأمم_المتحدة أطلق الشهر الماضي نداء لتأمين أكثر من 950 مليون دولار لدعم أكثر من سبعة ملايين شخص في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017.