تقدم الجيش اليمني إلى مشارف أرحب المطلة على مطار صنعاء

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن #الجيش_الوطني تقدم إلى مشارف مديرية #أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي.

وأصبحت قرية بيت قطيش التابعة لأرحب وعدد من الطرق الرابطة بين مديرية نهم وبني حشيش تحت مرمى نيران الجيش الوطني.

يأتي هذا فيما، أصدرت #ميليشيات #الحوثي الانقلابية تعميماً لمشرفيها ونقاط التفتيش #العسكرية والأمنية والسلطات التابعة لها بعدم السماح لأي #صحفي أو طاقم تلفزيوني بدخول محافظة #الحديدة الواقعة غرب البلاد، باستثناء أولئك التابعين لوسائل إعلام حوثية.

وأكد إعلاميون في صنعاء أنهم التقوا اليوم وزير الإعلام في حكومة الانقلابيين، واشتكوا له من قيام سلطات الحوثيين في الحديدة بمنع عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات الخارجية من العمل وتنفيذ تقارير إنسانية، إلا أنهم فوجئوا أن الوزير المختص مجرد ديكور ويعمل تحت إمرة مشرف حوثي يدعى " #أبو_عبد_القدوس " مشيرين إلى أن الأخير رد على استفسار الوزير الانقلابي بالقول "من الصعب السماح لأي مراسل بعمل تقارير، ونحن منعنا نزول الصحفيين إلى الحديدة".