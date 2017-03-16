التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات نحو تعز

في آخر التطورات الميدانية في #اليمن ، اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات #الحوثي نحو مواقع #الجيش_الوطني في مديرية ذباب في محافظة تعز.

وبحسب مصدر عسكري، فإن #الصاروخ أُطلق من معسكر خالد في مديرية موزع في #تعز.

أيضاً في تعز، وتحديداً في مديرية #المخا ، اندلعت معارك عنيفة، تَقدم خلالها الجيش الوطني في المحور الشرقي لمديرية المخا باتجاه مفرق موزع.

من جهتها، قصفت طائرات #التحالف_العربي ، مواقع وتجمعات للميليشيات في مفرق الوازعية، غرب تعز.

وفي محافظة #صعدة ، تمكن الجيش الوطني من السيطرة على مواقع عدة منها سوق البقع ومنطقة العليب وعمود السعراء بالكامل، بعد معارك عنيفة مع #الميليشيات .

