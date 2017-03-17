ارتفاع حصيلة قصف الحوثيين على مسجد مأرب لـ 34 قتيلاً

نقلت قناة #العربية عن مسؤول #يمني ارتفاع حصيلة قصف #الحوثيين على مسجد إلى 34 قتيلاً.

وأفاد اللواء محسن خصروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية، بسقوط 34 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المصلين جراء قصف صاروخي استهدف أحد المساجد في منطقة كوفل بمديرية صرواح غرب مأرب.

واعتبر اللواء خصروف الهجوم الذي نفذه الانقلابيون على المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة إشارة للنزعة الإجرامية والدموية للمهاجمين.

وقال إنها الرسالة ذاتـها التي أراد الانقلابيون توجيهها عندما استهدفوا خيمة عزاء عبد الرب الشدادي.

وأفاد المسؤول اليمني أن قصف الحوثيين استهدف مسجدا يؤمه #العسكريون والمدنيون.

فيما اعتبر وزير الأوقاف اليمني استهداف الانقلابيين لمسجد مأرب يعد جريمة حربمشيرا إلى أن المسجد ليس هدفا عسكريا ويؤمه مصلون مدنيون.