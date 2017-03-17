الجيش يقترب من مطار صنعاء..والميليشيات تقصف تعز عشوائيا

أحرز #الجيش_الوطني اليمني تقدماً جبرياً باتجاه #صنعاء بإسناد جوي من #التحالف_العربي بقيادة السعودية، حيث تمت السيطرة على أولى قرى مديرية #أرحب وهي #الجبة_الحمراء و #سد_العقران، وبذلك يصبح #مطار_صنعاء في مرمى نيران #الجيش_ اليمني.

وفي سياق متصل، كثفت طائرات التحالف العربي والبوارج الحربية قصفها لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق الساحل الغربي لليمن، واستهداف خلال الساعات الماضية بعشرات الغارات مواقع الميليشيات في مدينة #البرح بمديرية #مقبنة غرب #تعز.

وفي محافظة #الحديدة، قصفت مواقع تمركز مسلحي #الميليشيات في مناطق #الطور و #الحيمة والمجيليس التابعة لمديرية #التحيتة، ومناطق الجاح والطائف والقويز في مديرية #بيت_الفقيه.

وأكد شهود عيان أن مروحيات الأباتشي والمقاتلات الحربية نفذت نحو 70 غارة في عملية تمشيط واسعة ومكثفة لمناطق الشريط الساحلي بمشاركة بوارج حربية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات تم نقل البعض منهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة، كما أحرقت عدداً من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر #المقاومة_الشعبية بمقتل مدنيين اثنين جراء عمليات القصف العشوائية للميليشيات طالت أحياء سكنية في مدينة #تعز.

كما أكدت المصادر مقتل ستة من مسلحي #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح في اشتباكات وصفتها بالعنيفة دارت أمس الخميس جنوب غرب تعز، بعد محاولة #الانقلابيين مهاجمة مواقع الجيش في المنطقة.

كما أفادت المصادر اليمنية باستمرار تقدم قوات الجيش والمقاومة على الساحل الغربي لمحافظة تعز، وسيطرتها على عدد من المواقع شرق وشمال مدينة #المخا.

وأضافت المصادر أن مقاتلات #التحالف جددت قصفها لمواقع ميليشيات #الحوثي و #صالح في محيط #جبل_النار و #معسكر_خالد_بن_الوليد بمفرق المخا و #جبل_الثوباني وجوار #محطة_الهاملي.