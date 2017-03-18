اليمن.. غضب شعبي بعد جريمة قصف مسجد مأرب

أثارت المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات #الحوثي الانقلابية في #مسجد_معسكر_كوفل في مأرب ردود فعل شعبية غاضبة.

وأفاد مراسل "العربية" أن هناك غضباً واسعاً، لا سيما أن #الحوثيين ارتكبوا في الآونة الأخيرة كثيراً من المجازر بحق مدنيين، في الأسواق والمساجد.

ويرتاد مسجد #كوفل في #مأرب مدنيون بالإضافة إلى عسكريين.

وكان محافظ مأرب قال إن المسجد أصبح "هيكلاً متهالكاً" بعد تعرضه لضربات حوثية بالصواريخ والمدفعية، أسفر عن مقتل 34 شخصاً، وجرح العشرات.

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الميليشيات من جانبها كانت قد اعترفت في خبر بثته على وكالتها الاخبارية فور وقوع الهجوم بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ "زلزال 1" وقذائف المدفعية الثقيلة وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الانقلابيون المساجد، فقد قامت #ميليشيات_الحوثي في مرات سابقة بتفجير #مساجد و #مجالس_عزاء في محافظات يمنية عدة.

وكان تقرير رسمي قد كشف، في يناير الماضي، عن تعرض 299 مسجداً في اليمن لعمليات #تخريب_ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي وذلك منذ بدء انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام 2015.

فقد كشف تقرير "برنامج التواصل مع علماء اليمن" عن أن 299 مسجداً في عدة محافظات تعرضت للتدمير والتفجير بالكامل، بينما تعرض 24 مسجداً لأضرار بليغة وتهدمت أجزاء من جدرانها، فيما حولت #الميليشيات 146 مسجداً إلى " ثكنات عسكرية" للقتل والتدمير ومقرات للقناصة.

وأفاد التقرير بأن الحوثيين عمدوا إلى تحويل الأدوار الأرضية من المساجد إلى مخازن للأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات، وباحات #المساجد إلى أماكن للتدريب، بينما حوّلوا فناء المسجد الداخلي إلى مكان لمضغ القات وتناول "الشيشة" و"الشمة".