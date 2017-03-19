اليمن.. معارك متواصلة في الساحل الغربي ونهم

شهدت جبهتا الساحل الغربي في #اليمن ، و #نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء صباح الأحد، معارك عنيفة ومتواصلة بين القوات اليمنية، بمشاركة طائرات التحالف العربي والميليشيات الحوثية.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية مقتل 10 من عناصر الميليشيات، وأسر 4 آخرين في معارك عنيفة دارت فجراً في منطقة الضبوعة بعد هجوم عنيف شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيات في المنطقة، واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيات.

من جهتها، استهدفت طائرات #التحالف_العربي بعدة غرات تجمعات الميليشيات ومواقعها في تبة الكوكبان، وقرية المجاوحة، وغولة عاصم.

أما في جبهة الساحل الغربي فقتل القيادي الميداني الحوثي محمد عبده خلوفة و4 من مرافقيه في منطقة الجاح جنوب غرب محافظة #الحديدة.

واستهدفت طائرات التحالف تجمعات وتعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة الجبانة وسط الحديدة، وفي منطقة الدريهمي جنوب المدينة.

صالح يدفع بتعزيزات إلى المخا

إلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية عن تعزيزات عسكرية جديدة للميليشيات دفع بها المخلوع #صالح تضم أكثر من ألف مقاتل من قوات الحرس الجمهوري الموالية له إلى جبهة #المخا في محاولة للحد من التقدم المستمر لقوات الجيش شمالاً في اتجاه مركز مديرية الخوخة، وشرقاً في اتجاه معسكر خالد بن الوليد.

وأضافت المصادر أن الجيش الوطني صد ليل السبت هجوما للميليشيات على جبل النار غرب معسكر خالد، في حين دمرت طائرات التحالف فجر الأحد عتادا عسكريا للميليشيات كان في طريقه لدعم الميليشيات التمركزة في مناطق البرح وموزع ومقبنة شرق المخا. وقصفت تجمعات ومواقع أخرى للميليشيات على الشريط الساحلي شمال منطقة المواجهات.