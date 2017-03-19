وزير أوقاف اليمن: ميليشيات الحوثي حولت 300 مسجد لثكنات

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور أحمد عطية، إن "استهداف #مسجد_كوفل في #صرواح بمحافظة #مأرب ليس غريباً على #الميليشيات_الحوثية التي توجهها #إيران، فقد أشار إحصاء للوزارة إلى أن #الحوثيين حولوا أكثر من 300 مسجد إلى ثكنات عسكرية ومستودعات، فيما فجروا عدداً آخر".

وأضاف عطية، بحسب ما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن "هذا التوجه الخطير الذي يستهدف المساجد التي يؤمها المصلون، دليل على حقيقة المشروع الإيراني التوسعي الذي يتبناه الحوثي في #اليمن ".

وأضاف أن "الحادثة التي تعد جريمة حرب مكتملة الأركان واستهدفت مصلين الجمعة، إنما تدل على وحشية الانقلابيين حيال الشعب اليمني كافة".

وكان محافظ مأرب قال، السبت، إن المسجد الذي استهدف أصبح "هيكلاً متهالكاً" بعد تعرضه لضربات حوثية بالصواريخ والمدفعية، أسفر عن مقتل 34 شخصاً، وجرح العشرات.