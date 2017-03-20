المبعوث الأممي لليمن يصل الإمارات في جولة جديدة

وصل #المبعوث#الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية #أبوظبي في جولة جديدة بالمنطقة سعيا وراء حل للأزمة اليمنية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش، خلال لقائه ولد الشيخ أحمد، إن الحل إطاره المسار السياسي المبني على المرجعيات الخليجية والدولية.

ولفت الوزير قرقاش إلى أن الانقلاب #الحوثي يعتمد اعتمادا أساسيا على الدعم الإيراني السياسي والعسكري، وأن هذه العلاقة التي يقبل أن يكون بها الحوثي أداة إيرانية تمثل تهديدا لا يمكن أن يقبل بها #التحالف_العربي ولا تتفق مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والازدهار.