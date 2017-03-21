أكثر من 60 سفينة إغاثية تم نهبها في ميناء الحديدة

تمارس #الميليشيات_الحوثية عمليات #نهب مستمرة في #ميناء_الحديدة، حيث وصلت خلال الفترة الماضية، بحسب تقارير اللجنة العليا للإغاثة الحكومية، إلى عشرات السفن الإغاثية في ميناءي الحديدة والصليف وميناء عدن.

واحتجز الانقلابيون، في أيار/مايو من عام 2015، #سفينة_مساعدات منحها #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة، كانت منقولة عبر برنامج الغذاء الدولي.

كما احتجزوا، في شهري حزيران/يونيو وآب/أغسطس من عام 2015، 61 #سفينة_إغاثية في ميناء الحديدة وحده، كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.

أما عام 2016،، فقد ثبت تورط الميليشيات في نهب ومصادرة 87 قافلة مساعدات إغاثية قدمت لليمن، وفق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات.