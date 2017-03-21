الأمم المتحدة ترفض الإشراف على ميناء الحديدة اليمني

أعلنت #الأمم_المتحدة، مساء الاثنين، امتناعها عن حماية المساعدات التي ترسلها إلى الشعب اليمني والتي تسطو عليها #ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في #ميناء_الحديدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، إن الأمم المتحدة ترفض طلب #التحالف_العربي الذي تقوده السعودية ضد #الانقلابيين في #اليمن الإشراف على ميناء #الحديدة الاستراتيجي.

وأوضح #فرحان_حق أن "على الأطراف المتنازعة في #اليمن مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية"، مضيفاً أن" المجتمع الدولي يرسل مساعداته إلى اليمن على أساس احتياجاته وليس لاعتبارات سياسية"، بحسب تعبيره.

وكان اللواء الركن أحمد #عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي، قد نفى في وقت سابق أن يكون التحالف قد طلب من الأمم المتحدة حماية ميناء الحديدة، معتبرا أن على الأمم المتحدة الإشراف على إدارة الموانئ حتى لا تُستغل في عمليات هجومية.