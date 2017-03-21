عسيري: التحالف طلب إشرافاً أممياً على ميناء الحديدة فقط

نفى اللواء الركن #أحمد_عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم #قوات_التحالف_العربي أن يكون التحالف قد طلب من #الأمم_المتحدة حماية ميناء الحديدة، معتبرا أن على الأمم المتحدة الإشراف على إدارة الموانئ حتى لا تُستغل في عمليات هجومية.

ويعد #ميناء_الحديدة من أهم موانئ #اليمن وثاني أكبر ميناء بها بعد ميناء عدن، وأكبر ميناء على الساحل الغربي. ينفرد بميزات عدة تخصه عن غيره من الموانئ من حيث موقعه الاستراتيجي وقربه من الخطوط الملاحية العالمية، فهو على مقربة من مضيق باب المندب، كما أنه محمي حماية طبيعية من الأمواج والتيارات المائية، وغير معرض للرياح الموسمية.

تبلغ مساحته الإجمالية 315 ألف متر مربع، وطاقته الاستيعابية القصوى 9 ملايين طن، له 10 أرصفة، اثنان منها بطول 250 مترا مخصصة لتفريغ ناقلات البترول والمشتقات النفطية الأخرى، وثمانية بطول إجمالي 1460 مترا، ويبلغ غاطس هذه الأرصفة 10 أمتار في حالة الجزر الأدنى.

يوجد بالميناء 12 مستودعا بمساحة إجمالية 37 ألف متر مربع.

اعتراض صاروخ بالستي حوثي

ميدانيا ‏‫اعترضت قوات الدفاع الجوي #السعودي صاروخا باليستيا أطلقته #ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه جازان.

وأعلنت قيادة التحالف أنه تم اعتراض الصاروخ دون أن يوقع أي أضرار، فيما قام طيران التحالف بتدمير منصة إطلاق #الصاروخ.

كما لقي 12 من عناصر ميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح مصرعهم، وجرح آخرون إثر إفشال قوات الجيش الوطني محاولات تسلل الميليشيات جنوب محافظة #تعز.

وأكدت مصادر في المقاومة أن معارك عنيفة اندلعت إثر تصدي قوات الشرعية لمحاولة الميليشيات الانقلابية التسلل إلى منطقتي الصيرتين وحمدة بمديرية الصلو بالتزامن مع قصف عنيف شنه #المتمردون على قرى المديرية، كما أحبطت قوات الشرعية محاولة تسلل للمتمردين في علزلة الاقروض بالمسراخ جنوب المحافظة.