الأمم المتحدة تنفي رفض الإشراف على ميناء الحديدة باليمن

نفت الأمم المتحدة رفضها طلباً بالإشراف على ميناء الحديدة اليمني، منعاً لاحتكار الميليشيات توزيع #المساعدات_الإغاثية أو السطو عليها. لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق شدد على أن مسؤولية حماية المدنيين والبنية التحتية تقع على عاتق #الأطراف_اليمنية المتقاتلة، معتبراً أنها التزامات لا يمكن أن تنقل إلى أحد غيرها.

فقد دار جدل واسع حول ميناء الحديدة اليمني الذي ما زال تحت قبضة #الانقلابيين.

الجدل بين الأمم المتحدة و #التحالف_العربي حول الإشراف على الميناء وحمايته، حيث تتعرض المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة إلى #الشعب_اليمني إلى عمليات سطو ونهب من قبل #الميليشيات ، وهي الجرائم التي وثقتها #الشرعية_اليمنية.

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد الرقيب فتح، إن الميليشيات تقوم بتحويل المساعدات إلى مجهود حربي، و80% من #المساعدات التي دخلت عبر ميناءي #الحديدة و #الصليف تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات.

وخلال سنتين من الحرب في #اليمن ظل #ميناء_الحديدة يمثل شرياناً رئيسياً للميليشيات في #تهريب_السلاح والاستيلاء على المساعدات، وهو ما دفع عسكريين يمنيين للتحذير من تداعيات سيطرة الانقلابيين على الموانئ.

اللواء محسن خصروف، رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، قال إن الميليشيات تستغل موانئ الحديدة والصليف واللحية وميدي وجزر كمران لتهريب السلاح.

الحديث عن ميناء الحديدة يتواكب مع خطط عسكرية تعدها الحكومة الشرعية ومعها التحالف لتحرير الميناء ضمن عملية #الرمح_الذهبي التي بدأت من ذباب و #المخا.