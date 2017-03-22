مقتل قيادي حوثي خلال محاولة تسلل إلى الحدود السعودية

قتل القيادي الميداني #الحوثي #عبدالملك_الديلمي وعدد من مرافقيه بغارة جوية من طائرات #التحالف_العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع #السعودية كما استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة #آل_صبحان في مديرية #باقم شمال #صعدة.

وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء تتواصل المواجهات في مرتفعات #جبال_يام شمالا تحت غطاء جوي متواصل من طائرات التحالف العربي حيث قصفت بعدة غارت مواقع للميليشيات في منطقة #أرحب شمال صنعاء.

