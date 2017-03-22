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مقتل قيادي حوثي خلال محاولة تسلل إلى الحدود السعودية

المصدر: العربية.نت
القيادي الميداني الحوثي عبدالملك الديلمي
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قتل القيادي الميداني #الحوثي #عبدالملك_الديلمي وعدد من مرافقيه بغارة جوية من طائرات #التحالف_العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع #السعودية كما استهدفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة #آل_صبحان في مديرية #باقم شمال #صعدة.

وفي جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء تتواصل المواجهات في مرتفعات #جبال_يام شمالا تحت غطاء جوي متواصل من طائرات التحالف العربي حيث قصفت بعدة غارت مواقع للميليشيات في منطقة #أرحب شمال صنعاء.

كلمات دالّة

#الحوثي, #عبدالملك الديلمي, #التحالف العربي, #السعودية, #آل صبحان, #باقم, #صعدة, #جبال يام, #أرحب

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