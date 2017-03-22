مطبخ خيري يوفر وجبات مجانية للمحتاجين في اليمن

يصطف المواطنون بمنطقة سعوان شمال شرقي #صنعاء في طوابير للحصول على قوت يومهم.

وأسست مجموعة من المتطوعين #مطبخاً_خيرياً لتقديم وجبات مجاناً للأهالي الذين يعانون نقصاً حاداً في #المواد_الغذائية.

وجاءت هذه #المبادرة_الخيرية في وقتها لأنها لن تفي احتياجات الأعداد الهائلة من المحتاجين في #اليمن، فبحسب #الأمم_المتحدة يعاني 17 مليون شخص أو قرابة 60% من السكان من #أزمة_غذائية حادة سببتها #الحرب الدائرة في البلاد منذ عامين والتي أدت إلى #انهيار #الاقتصاد.

كما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأزمة الغذائية اليمنية مرات عدة، مؤكدة أنه في حال إعلان #المجاعة هناك سيكون الأمر متأخراً للغاية، إذ سيكون العديد من الأشخاص في عداد #الموتى حينها.