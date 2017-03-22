مقتل قيادي حوثي في تعز.. والتحالف يقصف مواقع بالوازعية

قُتل ثلاثة من #ميليشيات_الحوثي وصالح، بينهم أحد القيادات الميدانية ويدعى "أبو سالم" في قصف مدفعي للجيش الوطني على أحد المواقع شرق مدينة #تعز.

بدوره، قصف #طيران_التحالف عدة مواقع للميليشيات بالوازعية غرب تعز، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات في صفوفها.

في غضون ذلك، سيطر #الجيش_الوطني و #المقاومة_الشعبية على مواقع جديدة شرق مديرية #المخا بمحافظة تعز.

وشنت قوات #الشرعية مسنودة بطيران التحالف هجوماً انتهى بالسيطرة على منطقة الثوباني في الزقيرية شرق المخا.

وأسفرت المعارك عن خسائر كبيرة في صفوف #الحوثيين ، واستهدفت قوات الشرعية مواقع للحوثيين في معسكر خالد بن الوليد، كما تدور معارك عنيفة في المناطق المتاخمة للخوخة جنوبي #الحديدة.