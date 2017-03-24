اليمن.. "أطباء بلاحدود" تغادر إب بعد مضايقات حوثية

أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، أن بعثة منظمة #أطباء_بلا_حدود في مستشفى الثورة بمحافظة إب، وسط #اليمن ، غادرت مساء الأربعاء، نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل جماعة الحوثيين.

إلى ذلك، قال مدير برنامج أطباء بلا حدود في اليمن، هايج روبرت الخميس، إن المنظمة الطبية اضطرت إلى إيقاف أعمالها في #إب ، نتيجة لعدم قدرتهم على إدارة النشاط وفق مبادئ الاستقلالية والحيادية.

ووصف روبرت القرار بالصعب، مشيراً إلى أن المغادرة لن تكون فورية، وإنما بشكل تدريجي خلال الثلاثة أشهر القادمة.

كما أكد أن المنظمة قدمت الرعاية الطبية العاجلة والمنقذة للحياة في مستشفى الثورة في إب، منذ شهر يناير 2016، وفي السنة الماضية عالجت المنظمة أكثر من 41 ألف مريض.

ولفت إلى أن نشاطهم إغاثي طبي إنساني دولي مستقل، مؤكداً أن المنظمة تقدم الرعاية الطبية لكل محتاجيها، بصورة محايدة وبغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العشائرية أو السياسية أو العقائدية أو غيرها من الانتماءات، وتوفر الرعاية الكاملة لمرضاها بشكل مجاني، وهي متوفرة للجميع من دون تمييز. وقال إن "أطباء بلا حدود "لا تزال ملتزمة تجاه الشعب اليمني، وسوف تستكمل نشاطاتها الطبية في ثماني محافظات".