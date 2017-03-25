البحرية السعودية تفكك ألغاماً حوثية في سواحل الحديدة

تمكنت فرق الهندسة #اليمنية و #السعودية من انتزاع وتفكيك عدد من الألغام البحرية الإيرانية الصنع زرعتها الميليشيات الانقلابية الحوثية في سواحل منطقة الحديدة.

وكانت #الألغام جرفها التيار البحري ما استدعى تدخل قوات التحالف للبحث عنها وتفكيكها لحماية الصيادين وناقلات النفط العابرة في المياه الدولية.

فيما اصطدم أحد الألغام قبل أيام بقارب للصيد ما أدى إلى مقتل عدد من الصيادين وإصابة آخرين بجروح.

وتم زرع الجزء الأكبر من الألغام على السواحل الواقعة إلى شمال وجنوب الحديدة، بمساعدة فنية من خبراء إيرانيين وآخرين تابعين لحزب الله دخلوا اليمن لهذه المهمة وفق ما أعلنه الجيش اليمني الشرعي.

وفي وقت سابق حذر المكتب الأميركي للمخابرات البحرية السفن التجارية، من مخاطر #الألغام التي زرعتها #ميليشيات_الحوثي وصالح في مضيق #باب_المندب قرب مدخل ميناء المخا.

وأضاف في تقرير صادر عنه أن الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب وخاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل.

التحذير الأميركي أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية، وأسعار النفط العالمية.

هذا وشنت الميليشيات الانقلابية هجمات في باب المندب ففي الشهر الماضي هاجمت الميليشيات فرقاطة سعودية وقبلها استهدفت سفينة إغاثة إماراتية.

كما استهدفت في أكتوبر 2016 سفن دوريات تابعة للبحرية الأميركية.