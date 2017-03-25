‏‫‬مقتل 17 عنصراً من الحوثيين حاولوا دخول السعودية

تمكّن أفراد #القوات_السعودية من قتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من #ميليشيا_الحوثي و #المخلوع_صالح قبالة #الخوبة في منطقة #جازان ، بعد محاولاتهم الدخول إلى الحدود #السعودية.

وكانت عناصر من الحوثيين قد تحصنت في إحدى القرى اليمنية قبالة الخوبة السعودية، لتنفيذ هجومهم نحو #رقابات عسكرية سعودية، بمساندة عناصر أخرى تابع لهم مع رماية لمدفعياتهم وكذلك #منصات #قذائف كانت تساندهم من الخلف، إلا أن أفراد القوات السعودية في تلك الرقابات، تعاملوا معهم عبر الأسلحة المباشرة، بمساندة من مدفعيات القوات السعودية، وتغطية من آليات #البرادلي .

ونجحت القوات السعودية في قتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من الميليشيات وتدمير مدفع ومنصات قذائف عسكرية، وتعطيب ما يزيد عن 3 مركبات نقلت الحوثيين باتجاه الحدود السعودية.

وفي ذات السياق، قتل قبل يومين القيادي الميداني #الحوثي #عبدالملك_الدليمي وعدد من مرافقيه بغارة جوية من طائرات #التحالف_العربي في إحدى مناطق محافظة صعدة قبالة منطقة نجران السعودية وذلك أثناء محاولة تسلل كان يحاول القيام بها ومجموعة قرب الحدود مع السعودية.