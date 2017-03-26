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أسير حوثي يعترف: لا حقيقة لشعار "الموت لأميركا"

المصدر: مديرية نهم (اليمن) - محمد العرب
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اعترف #قيادي_حوثي باستخدام ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للمساعدات الإغاثية الإنسانية في مجهودهم في الحرب، كما يدعمون بها الجبهات. هذا الاعتراف جاء بعد أن سيطر جنود المنطقة العسكرية السابعة واعتقال القيادي في #ميليشيات_الحوثي محمد الهَجْرَةْ.

فبعد سيطرة جنود المنطقة العسكرية السابعة على جبال شرق #صنعاء، بما فيها جبل المنارة وهو الأعلى، أصبح رصد واستهداف التحركات العسكرية للميليشيات أكثر سهولة.

فقد تم استهداف عناصر من الميليشيات قبل اعتقال القيادي الحوثي #محمد_الهجرة، والذي اعترف للجيش اليمني بحجم التضليل الذي تقوم به الميليشيات.

كما اعترف بأنه لا حقيقة لشعار "الموت لأميركا"، مؤكداً: "نحن نقاتل المسلمين وليس أميركا".

عناصر ميليشيات الحوثي الذين يحتلون رتبة مشرف نادراً ما يشاركون في #المعارك مما يدل على حجم النقص في القيادات بعد مقتل عشرات القيادات في معارك #مديرية_نهم محافظة صنعاء.

كلمات دالّة

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