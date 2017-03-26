الحوثيون.. ذراع إيران الطامحة لبسط نفوذها على اليمن

انتقلت علاقة #الحوثيين مع #إيران من السر إلى العلن ما إن سيطر المتمردون على العاصمة #صنعاء بتواطؤ من حليفهم #المخلوع_صالح والقوات التابعة له، لمواجهة #الضغوط_الدولية و #العزلة التي فرضت على الانقلابيين ليجدوا في طهران المنفذ الوحيد.

وشكل توقيع القيادي الحوثي، صالح الصماد، مستشار الرئيس هادي آنذاك، سلسلة من #الاتفاقات مع إيران، #نقطة_تحول في علاقة الحوثيين بطهران التي سعت لتسهيل دخول عناصر من #الحرس_الثوري_الإيراني إلى صنعاء، عبر استحداث خط نقل جوي مباشر من 14 رحلة أسبوعياً بين عاصمتي البلدين.

وسهلت هذه الرحلات من تنقل الوفود الحوثية والإيرانية بين البلدين، ليتنامى #نفوذ إيران في #اليمن، معتقدة أنها أصبحت قريبة من حلمها بالسيطرة على #مضيق_باب_المندب_الاستراتيجي، وهو ما أكدته تصريحات مسؤولين إيرانيين أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تقع في أيدي طهران.

وبددت #عاصفة_الحزم، التي أطلقتها دول التحالف بقيادة #السعودية قبل عامين، هذه الحلم لدعم الحكومة الشرعية في اليمن والتصدي للمحاولات الإيرانية للتمدد في المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها.