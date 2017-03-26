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صنعاء.. الجيش الوطني يقصف دار الرئاسة وميدان السبعين

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من الجيش الوطني "أرشيفية"
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قصف #الجيش_الوطني الليلة الماضية مناطق #دار_الرئاسة والمواقع العسكرية المحيطة بها و #ميدان_السبعين بالصواريخ والقذائف المختلفة.

وأكد مصدر عسكري في الجيش الوطني أن هذا القصف يعد تحولاً استراتيجياً في #المعركة مع الميليشيات التي لم تكن تتوقع وصول مدفعية الجيش الوطني إليها، ويتزامن القصف مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق " #عاصفة_الحزم " لمساندة الشرعية.

وقالت مصادر في #صنعاء إن قصف #الجيش_الوطني لمناطق دار الرئاسة والمواقع المحيطة بها أثار بلبلة وفوضى وسط #الميليشيات التي فوجئت بالقصف.

وقد استمر #القصف لفترة طويلة من الليلة الماضية ملحقاً أضراراً كبيرة بتلك المواقع.

كلمات دالّة

#الجيش الوطني, #دار الرئاسة, #ميدان السبعين, #المعركة, #عاصفة الحزم, #صنعاء, #الميليشيات, #القصف, #الحوثي, #المخلوع صالح

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