صنعاء.. الجيش الوطني يقصف دار الرئاسة وميدان السبعين

قصف #الجيش_الوطني الليلة الماضية مناطق #دار_الرئاسة والمواقع العسكرية المحيطة بها و #ميدان_السبعين بالصواريخ والقذائف المختلفة.

وأكد مصدر عسكري في الجيش الوطني أن هذا القصف يعد تحولاً استراتيجياً في #المعركة مع الميليشيات التي لم تكن تتوقع وصول مدفعية الجيش الوطني إليها، ويتزامن القصف مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق " #عاصفة_الحزم " لمساندة الشرعية.

وقالت مصادر في #صنعاء إن قصف #الجيش_الوطني لمناطق دار الرئاسة والمواقع المحيطة بها أثار بلبلة وفوضى وسط #الميليشيات التي فوجئت بالقصف.

وقد استمر #القصف لفترة طويلة من الليلة الماضية ملحقاً أضراراً كبيرة بتلك المواقع.