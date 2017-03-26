هادي: قرار "عاصفة الحزم" ألغى الحلول الطائفية باليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور #هادي أهمية "عاصفة الحزم" التي حمت اليمن من الحلول #الطائفية، بحسب تعبيره.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الرئيس هادي، الذي كان في طريقه من الرياض إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في #القمة_العربية المقرر عقدها في 29 مارس، فقد أكد #الرئيس_اليمني على عدة نقاط، منها أن قرار شن #عاصفة_الحزم ألغى الحلول الطائفية، مشيراً إلى أن هناك طلابا ابتعثهم #الحوثي ليتم تحويلهم إلى #عملاء_لإيران.

وقال هادي إن الحوثي رفض فكرة سحب الطلبة اليمنيين من قم، مضيفاً: "قبضنا على الإيرانيين المتورطين في تهريب السلاح".

وأشار الرئيس اليمني إلى أن #معركة_صنعاء لم تتأخر، ولكن "لا نريد إحداث حرب"، بحسب تعبيره، مؤكداً أن تعز تم تعطيشها وتجويعها على مرأى ومسمع من العالم.